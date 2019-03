"Tu sei bellezza", a Loreto il pellegrinaggio dei giovani in arrivo da tutta Italia

LORETO - Si terrà da domani, venerdì 22, fino al 24 marzo 2019 a Loreto il Pellegrinaggio dei Giovani dell'UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) che avrà come slogan "Tu sei bellezza... annunciamo con gioia l'amore di Cristo".

Saranno quasi 800 le ragazze i ragazzi in arrivo da tutte le sezioni e sottosezioni italiane dell’associazione, che con grande emozione saranno idealmente uniti a Papa Francesco in occasione della sua storica visita al santuario mariano di Loreto il 25 marzo. Inoltre, una delegazione dei giovani unitalsiani donerà al Pontefice un simbolo dell'Associazione. I volontari dell'UNITALSI si occuperanno per tale occasione anche dell'accoglienza dei malati e delle persone disabili.

Il programma del pellegrinaggio dei giovani avrà molti appuntamenti: si partirà venerdì 22 marzo alle 16.30 con l'accoglienza dei giovani al Palacongressi da parte di Massimo Graciotti, presidente della Sezione Marchigiana dell'Unitalsi, di mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo - Prelato di Loreto, di Paolo Niccoletti, Sindaco di Loreto e di Antonio Diella, presidente nazionale dell'Unitalsi. A seguire, Roberto Maurizio, vice - presidente nazionale dell'Unitalsi e Francesca Cipolloni presenteranno la doppia testimonianza di Francesco Lorenzi e Riccardo Rossi, esponenti del gruppo rock cristiano "The Sun", che racconteranno la loro esperienza di conversione. L'accoglienza terminerà con una gradita sorpresa per tutti i partecipanti. Nella mattinata del 23 marzo, si terrà un incontro di catechesi guidato da mons. Dal Cin e da padre Domenico Spagnoli, assistente nazionale dei giovani dell'UNITALSI, seguito dai lavori di gruppo. In serata, i pellegrini prenderanno parte ad una solenne processione mariana. Il 24 marzo la giornata avrà il suo momento centrale nella Santa Messa presieduta dal Vescovo.

Il 25 marzo sarà la giornata dedicata a Papa Francesco: il Pontefice celebrerà la Santa Messa nella Santa Casa alle ore 9.45. L'Angelus in piazza e i saluti chiuderanno la giornata. "La presenza del Santo Padre – dichiara Roberto Maurizio, vice-presidente nazionale dell'Unitalsi – è stata una grande sorpresa, di cui abbiamo saputo da poco e che ha suscitato nei ragazzi gioia e attesa. Incontrare il Papa in un luogo tanto caro alla nostra Associazione ci invita a rilanciare il nostro sogno di fare in modo che Loreto diventi un punto di incontro e di pellegrinaggio di tutti i giovani italiani con una particolare attenzione all'integrazione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità".

"Tutta l'associazione sta vivendo la vigilia di questo pellegrinaggio con trepidazione - afferma Antonio Diella, presidente nazionale dell'Unitalsi. Abbiamo invitato, con l'occasione, i nostri giovani ad entrare nel cuore dell'Unitalsi per dare un cuore nuovo all'associazione e la loro risposta non si è fatta attendere. I giovani non possono e non devono rinunciare al sogno di costruire un nuovo cammino testimoniando a tutti noi, alla Chiesa e al mondo la bellezza di una fraternità inclusiva dove la diversità e le difficoltà diventano occasione per costruire insieme un'occasione di felicità".

E’ possibile visionare il programma aggiornato del pellegrinaggio sul sito internet dell’associazione www.unitalsi.it - #tuseibellezza