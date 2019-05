Ultimo fa sognare Ancona, dedica speciale per i familiari delle vittime di Corinaldo

Ultimo ha fatto sognare in un Palaprometeo sold out per la tappa anconetana del tour “Colpa delle favole”. Due ore di musica in cui il cantautore romano, vero nome Niccolò Moriconi, ha dedicato una canzone (GUARDA IL VIDEO) del suo repertorio ai familiari delle vittime della strage di Corinaldo, presenti per ascoltare il cantante romano, idolo delle di Benedetta ed Emma, che mesi fa, ancor prima di quella maledetta notte dell’8 dicembre scorso, avevano prenotato i biglietti per il concerto di ieri sera. Sicuri della presenza dei familiari delle due ragazzine morte alla Lanterna Azzurra, c'è chi si è mobilitato contattando l’agenzia del cantante, per far sì che fossero presenti anche gli altri parenti delle vittime. Tutti insieme. C’erano il vedovo e la figlia di Eleonora Girolimini, il padre, la madre e la sorella di Emma Fabini, la madre e il fratello di Benedetta Vitali, i genitori di Asia Nasoni e il presidente del Comitato Genitori di Senigallia insieme ad altri amici delle vittime. Ed è così che, durante la serata, Ultimo ha lanciato il suo messaggio di speranza, si è seduto al pianoforte e ha dedicato agli angeli di Corinaldo la canzone “Farfalla bianca”.

Un momento commovente in una serata già speciale per le migliaia di fan arrivate al palazzetto dorico per ascoltare il loro beniamino. Ultimo, vestito con una paio di blue jeans, camicia bianca e con indosso i suoi occhiali a specchio, ha regalato 2 ore di concerto, cantando, suonando e vivendo le emozioni dei suoi brani in sintonia con un pubblico entusiasta, che non ha mai smesso di intonare le melodie dell’artista e applaudirlo. Da “Colpa delle favole” e “Amarti sempre” al medley: Buon viaggio / L’unica forza che ho / Racconterò di te / Peter pan / Chiave / La storia di un uomo / Albachiara. Fino a “I tuoi particolari”, il singolo pubblicato il 6 febbraio 2019 come primo estratto dell'album "Colpa delle favole" e classificatosi al secondo posto allo scorso Festival di Sanremo. Secondo al più importante evento della canzone popolare italiana, ma primo nei cuori degli anconetani, che ieri sera hanno vissuto emozioni forti con la poesia di un artista per cui c'è già il tutto esaurito fino alla fine del tour.