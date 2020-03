Allerta Coronavirus, l'Ufficio Tributi ricorre allo sportello telefonico: ampliati gli orari

Allerta Coronavirus: l'Ufficio Tributi di Senigallia ha deciso di ampliare gli orari di apertura dello sportello telefonico.

In occasione dell'invio della bollettazione della Tari 2020, per contemperare le esigenze dei contribuenti con la necessità di tutelare la salute dei lavoratori e della cittadinanza, l'Ufficio Tributi amplia gli orari di apertura dello sportello telefonico che, oltre al martedì pomeriggio (dalle ore 15.15 alle ore 17.15) e al giovedì mattina (dalle 9 alle 13.30), riceverà le chiamate anche il martedì mattina e il venerdì mattina (dalle 9 alle 13.30), assicurando la contemporanea disponibilità di tre operatori.

Resta ferma l'apertura al pubblico, solo su appuntamento, nel pomeriggio del giovedì mentre, per ridurre al minimo le occasioni di contagio e di diffusione del Covid-19, si invita la cittadinanza ad astenersi, laddove possibile, dall'accesso agli uffici che resteranno comunque aperti al pubblico nelle mattine del lunedì e del mercoledì (dalle 9 alle 12.30). Il Comune avvisa tuttavia che non sarà consentito il contemporaneo accesso all'interno dell'edificio di un numero di utenti superiore a 5 e che l'ingresso nello stabile sarà permesso secondo l'ordine di arrivo. Per ricevere informazioni è inoltre possibile inviare una mail all'indirizzo info.tributi@comune.senigallia.an.it.

