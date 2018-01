Uecoop Marche, eletto il nuovo presidente: è Mauro Bacchiani

Mauro Bacchiani, 46 anni, di Pesaro è il nuovo presidente di UECOOP MARCHE. Bacchiani, legale rappresentante della cooperativa Metafence di Pesaro, è stato eletto all’unanimità dall’assemblea delle cooperative di Uecoop Marche riunitasi nei giorni scorsi al G Hotel di Osimo. Subentra a Pierluca Federici, presidente della cooperativa agricola Aprol Marche, in carica dal 2015. Cooperatore convinto fin dai tempi universitari, Bacchiani rappresenta una realtà cooperativa con 200 soci che fornisce servizi di logistica e sicurezza per eventi e aziende, principalmente nel settore privato. Eletti anche il vicepresidente regionale - sarà Giovanni Traini, presidente della cooperativa agricola La Cantina dei Colli Ripani di Ripatransone (AP) - e i consiglieri regionali: Mario Mastriforti (presidente della cooperativa sociale Campo Base di Pesaro) e Valter Giampieri (presidente della cooperativa Tutto Natura di Jesi (AN). Nelle Marche Uecoop associa circa 200 cooperative con oltre 10mila soci in rappresentanza di tutti i settori, dal lavoro al sociale, dall’edilizia all’agricoltura.



Nel ringraziare il suo predecessore Federici per l’impegno alla guida di Uecoop Marche, il neo presidente Bacchiani ha dichiarato di voler continuare l’opera intrapresa dalla Uecoop nella difesa di un modello cooperativo etico, trasparente, “vero” «volto - ha spiegato - alla crescita di ogni socio e di ogni territorio, nell’ottica dell’ascolto e nel dialogo costante con le cooperative associate, per arrivare a rappresentare al meglio i loro interessi nei tavoli istituzionali con proposte concrete e risposte alle problematiche che ogni impresa incontra quotidianamente». «Sin dalla sua costituzione - ha aggiunto- ho creduto che Uecoop potesse rappresentare una risposta concreta e reale alle esigenze dei diversi settori del mondo cooperativo e le promesse sono state mantenute. Il lavoro che mi attende, insieme al nuovo consiglio direttivo, sarà rivolto a tutte le realtà cooperative associate dei diversi settori in un’ottica di progettualità». Assemblea molto partecipata, con la presenza del coordinatore nazionale Vincenzo Sette e del coordinatore regionale Anna Lisa Fiorentini. Invitata anche la dirigenza Coldiretti Marche.