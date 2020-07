Niente più UCI Cinemas nelle Marche, ora è ufficiale: «Cessata la gestione dei multiplex»

MILANO - UCI Italia, società del Gruppo Odeon Cinemas Group che gestisce in Italia il Circuito cinematografico UCI Cinemas, ha comunicato che a partire dal 12 giugno ha cessato la gestione dei multiplex di Pesaro, Fano, Senigallia, Ancona, Jesi e Porto Sant’Elpidio. In qualità di affittuario delle multisala, UCI Italia ha deciso di non rinnovare i contratti di affitto. «Il personale dipendente - si legge in una nota ufficiale - continuerà comunque a operare per la proprietà delle multisale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.