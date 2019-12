Gira ubriaco lungo via Flaminia, poi rischia di essere investito

ANCONA - Girava completamente ubriaco lungo via Flaminia, ad Ancona, rischiando di essere investito dalle auto in corsa. A finire nei guai un uomo sui 40 anni, fermato intorno le 2.30 della scorsa notte dai carabinieri. I militari hanno subito capito che l'uomo era in preda ai fumi dell'alcol e per questo lo hanno multato per ubriachezza molesta.