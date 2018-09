Ubriaco si distende sul carro merci, poi il treno parte: salvato dagli agenti Polfer

Ha rischiato di farsi davvero male, se non addirittura la vita un cittadino sudanese che, alla stazione ferroviaria di Ancona, qualche giorno fa, è salito sul carro merci di un convoglio e si è steso sul pianale. In preda ai fumi dell'alcol, forse aveva pensato bene fosse il luogo ideale dove riposarsi. Peccato che dopo poco il treno, che trasportava una serie di furgoni per il commercio, è partito.

Per fortuna se ne sono accorti due agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno fermato il treno e lo hanno fatto scendere prima che la velocità lo sbalzasse a terra con violenza.