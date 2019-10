E' talmente ubriaco che si addormenta mentre guida, tasso alcol quasi 6 volte il limite

Era talmente ubriaco da crollare sul volante mentre guida. Per fortuna era in prossimità di un incrocio ed è rimasto fermo, con la testa appoggiata al volante e il motore dell’auto acceso. E’ quanto accaduto questa mattina in via Marconi alle 4,35, all’incrocio con via Borgo Pio.

La scena è stata notata da una volante della Polizia di Ancona. Gli agenti lo hanno svegliato e lo hanno sottoposto al test alcolemico. Il risultato? 2.84 g/l nel sangue. Alla fine il conducente dell’auto, un camerunense di 24 anni e in regola con le norme sul soggiorno, è stato denunciato e patente ritirata.