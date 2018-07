Torna a casa e trova un ubriaco che gli dorme sull'uscio

Stai per rincasare, non vedi l'ora di farti una doccia e rilassarti ma a impedirti l'ingresso trovi un ubriaco che dorme sull'uscio. E' quanto accaduto oggi pomeriggio a un residente di via Del Conero che si è trovato a tu per tu con un tunisino di 55 anni completamente ubriaco sdriato davanti al portone di casa. Che fosse ubriaco è stato accertato dal medico del 118 che, chiamato, è arrivato sul posto con un'ambulanza della Croce Gialla.

Pare che lo straniero, per altro, sia una vecchia conoscenza dei volontari cui spesso tocca il compito di soccorrerlo per aver alzato troppo il gomito. Portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, l'uomo sta bene. Doveva solo smaltire l'alcol in eccesso che aveva in corpo.