Ubriaco fradicio, dà show alla stazione e tenta di aggredire i poliziotti

Inveiva contro i passanti, gridava, urlava parolacce. E quando sono arrivati i poliziotti, ha tentato di aggredirli. E’ finita con una denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale la domenica “brava” di un 36enne romeno che ha dato show in piazza Rosselli, di fronte alla stazione.

L’uomo è stato prima soccorso dal 118 e poi bloccato dai poliziotti perché urlava a squarciagola e dava in escandescenze. Dopo il primo soccorso sanitario, gli agenti invitavano l’uomo a seguirli in questura ma lui, improvvisamente, si è messo a inveire anche contro i poliziotti, oltraggiandoli e tentando di colpire sia loro che l’auto di servizio con le braccia. Una volta immobilizzato, il 36enne è stato portato in questura, identificato e denunciato per oltraggio e resistenza.