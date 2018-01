Guida ubriaco, poi si sdraia a terra ed aggredisce i poliziotti: denunciato

Prima guida ubriaco zigzagando per le vie della città, poi si ferma, scende dall'auto e si sdraia a terra. E' questo quanto successo giovedì pomeriggio a Cesano di Senigallia. Protagonista della vicenda un cinese che all'arrivo della Polizia invece di calmarsi ha iniziato a colpire gli agenti con alcuni calci.

Sul posto è arrivata l'ambulanza e dopo averlo riportato alla calma, il personale sanitario è riuscito a caricarlo e trasportarlo in ospedale.Il suo comportamento aggressivo è proseguito anche in ospedale, ma per fortuna i medici sono riusciti a placarlo definitivamente. Gli accertamenti sulla sua auto hanno permesso di scoprire che il veicolo era sprovvisto di assicurazione. Oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, gli agenti hanno segnalato l'auto e lo hanno multato con una sanzione di 800 euro.