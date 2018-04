Pasquetta alcolica, si ubriaca e scambia l'androne per un bagno: poi viene colto da un malore

Una Pasquetta decisamente sopra le righe quella vissuta da un 22enne dell'Ecuador, soccorso ieri mattina in Corso Carlo Alberto, dopo aver scambiato l'androne di un palazzo per il bagno del suo appartamento. Con i riflessi completamente annebbiati dai fumi dell'alcool il ragazzo ha fatto i propri bisogno sulle scale del palazzo pensando di trovarsi nella toilette di casa. Poi ha anche accusato un malore ed è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona, dal 118 e da una volante della Polizia con gli agenti che sono riusciti a convincerlo a farsi accompagnare in ospedale per alcuni esami.