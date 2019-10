Ubriaco sgomma nel parcheggio del negozio per neonati, poi tenta la fuga: denunciato

Entra nel parcheggio del negozio per neonati Prenatal ad Ancona ed inizia a sgommare con la sua auto. Poi, non pago, scende dal veicolo e calcia alcuni palloni verso il campo sportivo noncurante del pericolo per le mamme ed i loro piccoli bambini. E' finito con una denuncia il pomeriggio alcolico di un trentenne che intorno le 19 di ieri, si è presentato completamente ubriaco nel parcheggio del negozio di via Scataglini.

A quel punto un magazziniere che si trovava nella zona ha allertato i carabinieri che sono intervenuti e lo hanno fermato. Inutile il suo tentativo di allontanarsi con l'auto e di minacciare i militari. Il successivo alcol test ha evidenziato un tasso alcolemico di 2,13 g/l, oltre 4 volte il limite consentito. Il 30enne è stato quindi denunciato ed ora dovrà rispondere di oltraggio a Pubblico Ufficiale e guida in stato d'ebbrezza.