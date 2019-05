Dà in escandescenza in ospedale, il tasso alcolemico è da record: denunciato

Arriva in ospedale completamente ubriaco e con un tasso alcolemico di 4,85 g/l, circa 9 volte il limite consentito. Poi inizia a dare in escandescenza e solo l'arrivo della Polizia riesce ad evitare che la situazione degeneri.

E' questo quanto successo ieri sera, intorno le 23, all'interno del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Protagonista della vicenda un 39enne anconetano, arrivato nel nosocomio con una ferita in testa causata da una caduta accidentale. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, ha iniziato ad agitarsi con gli agenti di Polizia che hanno fatto fatica a contenere la sua aggressività. L'uomo dopo alcuni minuti di tensione è stato riportato alla calma e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale dato che oltre ad averli insultati, aveva anche cercato di colpire agenti e personale medico.