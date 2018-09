Ubriaco insulta i passanti, portato via dalla polizia tra gli applausi

Poliziotti tra gli applausi dopo aver portato via un tunisino ubriaco che infastidiva i passanti in zona stazione. È successo ieri attorno alle 21 quando al 113 è arrivata la segnalazione di uno straniero che si aggirava in maniera molesta in piazza Rosselli.

L'uomo, un 49enne, era completamente ubriaco. Alla vista dell'auto della polizia si è calmato ma, ad ogni modo, si è rifiutato di fornire le sue generalità agli agenti. Nel portarlo via è scattato l'applauso dei presenti. L'uomo è stato denunciato e sanzionato per stato di ebbrezza.