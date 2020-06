Fuori di sé per l'alcol, insultava la gente fuori da un locale: giovane multato

Infastidiva i passanti e inveiva contro di loro, fuori di sé per via dell’alcol. E’ stato multato dai carabinieri un nigeriano di 22 anni che lunedì sera, attorno alle 23, si è reso protagonista di un deprecabile show agli Archi. I militari hanno fermato il giovane, palesemente ubriaco, mentre urlava e attaccava briga con altre persone, nei pressi di un locale di via Marconi.

E’ stato riportato alla calma e sanzionato. L’intervento si inquadra nell’ambito di una mirata attività di prevenzione e controllo della movida dorica da parte dei carabinieri della Compagnia di Ancona che nei prossimi giorni e nel weekend rafforzeranno i controlli contro l’abuso di alcol, in funzione del rispetto delle normative anti-contagio.