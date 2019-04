Ubriaco al volante di un'auto lanciata ad alta velocità, quasi 3 volte il limite consentito

Alle 3 della scorsa notte, un’auto andava zigzagando lungo una via della zona industriale di Ancona ad alta velocità, quando la vettura è stata intercettata da una pattuglia delle Squadra Volanti della Polizia che, dopo aver fermato il conducente, lo hanno sottoposto all’alcoltest.

Esito positivo per lui, 36 anni di Montemarciano, con un tasso pari a 1,40 gr/l di alcol nel sangue. E’ stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata.