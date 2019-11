Cammina ubriaco in mezzo alla strada e in piena notte, tragedia sfiorata sulla Flaminia

Nella tarda serata di domenica in via Flaminia un nigeriano 29enne, con regolare permesso di soggiorno, in evidente stato di ubriachezza, camminava a piedi al centro di via Flaminia creando una situazione di pericolo per sé stesso e per gli automobilisti. I carabinieri lo hanno segnalato alla Prefettura per ubriachezza molesta.

Un 46enne albanese è invece finito nei guai dopo aver provocato un incidente nei giorni scorsi in pieno centro ad Ancona mentre era alla guida del proprio autocarro. Dagli accertamenti è risultato che stava guidando con un tasso alcolemico pari 2,36 g/l. L'uomo è stato denunciato.