Ubriaco alla guida dell'auto di mamma e papà, la serata finisce con una denuncia

Si era messo alla guida della Nissa Micra dei suoi genitori dopo aver alzato troppo il gomito. Il 42enne ancoentano sperava di farla franca domenica sera finché si è visto sventolare davanti la paletta dei carabinieri.

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Senigallia lo hanno sorpreso con un tasso alcolemico molto superiore al limite consentito e pari a 2,66 grammi per litro. Per l'uomo è scattata la denuncia oltre che al rititro provvisorio della patente in attesa dei provvedimenti da parte della Prefettura.