Gira ubriaco e con 2 coltelli, i carabinieri lo fermano con lo spray al peperoncino

L’altro ieri notte, a Falconara Marittima, lungo Viale Italia, i carabinieri del Nucleo Operativo di Ancona hanno denunciato un rumeno di 23 anni per detenzione e porto ingiustificato di armi taglio e lo hanno multato per ubriachezza molesta. Il rumeno infatti era stato notato dai militari mentre camminava a piedi lungo viale Italia, all’altezza dell’incrocio con via Menotti. Era chiaramente ubriaco e per questo era stato fermato dai carabinieri, che avevano notato anche due manici di coltello che fuoriuscivano dalla tuta del rumeno.

L’uomo ha fatto una notevole resistenza perché, prima ha tentato di allontanarsi, poi, quando i militari gli hanno nuovamente intimato di fermarsi e lui non lo ha fatto, sono ricorsi allo spray al peperoncino in dotazione alle forze dell’ordine. Il giovane è così stato fermato, consentendo alle forze dell’ordine di sequestrare i due coltelli da cucina di 34 e 33 centimetri.