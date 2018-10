Ubriaco ai poliziotti: «Lasciatemi stare, io sono Batman», poi allarga le braccia per volare

«Io sono Batman e voi dovete lasciarmi stare». No, iniziamo subito con una precisazione. Non siamo in un fumetto della DC o in un film di Tim Burton. Bensì ad Ancona, precisamente in piazza Ugo Bassi, dove questa mattina gli agenti hanno fermato e sanzionato per ubriachezza molesta un 29enne anconetano.

Il giovane infatti, completamente ubriaco, si trovava sopra una panchina quando è stato controllato dai poliziotti. Alla richiesta dei documenti si è subito calato nella parte del supereroe presentandosi prima come Batman e poi aprendo le braccia come per tentare di volare. Il Bruce Wayne dorico è però tornato con i piedi per terra quando gli agenti hanno iniziato a stilare la sanzione prevista per l'ubriachezza molesta. Un finale quasi drammatico che potrebbe segnare la sua "carriera" da paladino della giustizia.