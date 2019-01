Ubriaco inveisce contro le auto parcheggiate e spacca un finestrino

Senza un motivo apparente, se non quello di essere ubriaco fradicio. Così un 20enne anconetano ha passato la notte scorsa in piazza del Papa. E per sfogare la rabbia alcolica ha pensato bene di prendersela contro le auto parcheggiate. Tra queste anche la vettura del titolare di un pub della piazza che si è trovato il finestrino lato guida frantumato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Ancona che, identificato il giovane, lo hanno denunciato a piede libero per danneggiamenti. Da testimonianze dei residenti pare che anche altre automobili siano state danneggiate. Una, in particolare, è stata ritrovata dalla proprietaria con il parabrezza rotto. Si cerca di capire se gli episodi siano collegati tra loro.