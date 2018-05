Si strafoga con cioccolato e rum in auto, poi perde i sensi: soccorso

Un pomeriggio alcolico, forse troppo, quello vissuto da un 60enne anconetano che oggi pomeriggio è stato soccorso e trasportato in ospedale dopo essersi ubriacato a bordo della propria auto. A ritrovarlo ormai privo di sensi sono stati due ausiliari del traffico, che in quel momento si trovavano nel parcheggio della Coop di via Giordano Bruno. All'interno del veicolo l'automobilista con in mano una bottiglia di rum quasi finita e del cioccolato. Sul posto l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l'automedica. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Torrette dove si trova in buone condizioni di salute.