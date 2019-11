Compleanno alcolico, ubriaco dopo la festa aggredisce militari e polizia

Quando la festa di compleanno ti sfugge di mano. E' finita con l'arresto la serata alcolica di un domenicano di 50 anni che, nella notte tra sabato e domenica, ha pensato bene di ubriacarsi ed aggredire i militari della pattuglia dell'Esercito Italiano, in servizio ad Ancona nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". Era il suo compleanno e fino a qualche minuto prima aveva festeggiato i suoi primi 50 anni di vita brindando con amici e parenti.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 1 in piazza della Repubblica. Ad intervenire anche gli agenti della Squadra Volanti che sono stati accolti con il medesimo "entusiasmo" dal domenicano, che ha tentato una seconda aggressione nei loro confronti. Riportato alla calma ed immobilizzato, il 50enne è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Come se no bastasse l'uomo nascondeva in tasca anche un cacciavite ed aveva il permesso di soggiorno scaduto. Per lui è quindi anche scattata