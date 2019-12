Entra ubriaco nel locale e chiede da bere, il titolare si rifiuta e lui va su tutte le furie

Intervento da parte della polizia, verso le 20.30 di ieri (venerdì), in Piazza Rosselli ad Ancona, dove il titolare di un negozio ha raccontato agli agenti di un marocchino già ubriaco che era entrato nel locale ed aveva chiesto di bere alcolici, richiesta giustamente non esaudita dal commerciante.

Giunti subito sul posto, i poliziotti sono stati insultati dal marocchino con frasi offensive, minacce poi estese anche al titolare del kebab. Il marocchino, 52enne in regola con le norme sul soggiorno, è stato accompagnato in questura dove ha trascorso il resto della serata in quanto denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza.