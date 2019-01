Aggredisce la moglie e poi le dà la caccia a casa dei suoceri: arrestato

Aveva litigato per tutto il giorno con la moglie. Con tanto di percosse finché lei, una donna di 42 anni, non ha deciso di scappare e rifugiarsi nella casa dei suoi genitori, a Sirolo. Dove l’ha raggiunta il marito, anche lui 42enne, che non aveva esitato a prendere a calci e pugni il portone di casa per farsi aprire. La bagarre è avvenuta ieri in tarda serata e non è passata davvero inosservata. Qualcuno ha pensato bene di allertare i carabinieri. Quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto lo hanno trovato in evidente stato di ebbrezza. Lui non ha esitato a scagliarsi contro i carabinieri con spintoni ed epiteti offensivi.

È stato arrestato. La donna è stata portata in ospedale a Osimo. Le sono state riscontrate ferite guaribili in 5 giorni. Cinque e sei giorni di prognosi anche per i militari che sono intervenuti. L’uomo dovrà rispondere di tentata violazione di domicilio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, abitazioni e luoghi di lavoro della donna e dei genitori.