Esce ubriaco dal bar e sale sul furgone, i carabinieri lo fermano e lui li aggredisce

Stava per salire a bordo del suo furgone dopo essere uscito da un bar in evidente stato di ebbrezza. Sotto gli occhi di una pattuglia dei carabinieri che lo ha fermato. È successo ieri attorno alle 18.30 a Corinaldo, in via Madonnina degli Angeli. Lui, un 51enne del posto, al richiamo, ha iniziato a inveire contro i militari per poi scagliarsi contro di loro cercando di colpirli con pugni.

L'uomo, già arrestato lo scorso gennaio per maltrattamenti in famiglia, è stato bloccato e portato in caserma. È stato dichiarato nuovamente in arresto e messo ai domiciliari. Gli è stata anche notificata una denuncia per ubriachezza molesta.