Controlli nella notte, la Polizia ferma auto con persone ubriache e senza patente

Durante le attività di controllo, gli agenti di Polizia di Senigallia hanno fermato diverse persone al volante e non sono mancati i provvedimenti. I primi nei confronti di 1 pakistano di 45 anni residente a Pesaro, che girava a bordo di un furgone con una patente falsa. Denunciato per uso di atto falso e sequestrato il furgone, poi affidato ad un altro pakistano che sedeva sul sedile passeggero. Peccato che l'amico era quello che, al tempo, aveva dichiarato la conformità della patente di guida pakistana del primo. Così la Polizia ha bloccato il mezzo e sequestroato anche la patente del secondo uomo.

I controlli effettuati congiuntamente alla Polizia Stradale di Ancona hanno inoltre consentito di rintracciare e multare 2 conducenti trovati alla guida in stato di ebbrezza. Nel primo caso si è trattato di un giovane neo patentato trovato con un tasso di circa 0,5 g\l, al quale è stata ritirata la patente di guida. Nell’altro caso gli agenti hanno fermato un‘auto con a bordo un gruppo di giovani che, fin da subito apparivano molto “allegri”. Ed infatti , sottoposto a controllo anche il conducente, un 22enne di Ancona, è risultato con un tasso alcolemico di 1 g\l. Denunciato per guida in stato di ebrezza e patente ritirata.