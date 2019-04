Due uomini sorpresi a guidare ubriachi e due patenti ritirate

Nella notte tra venerdì e sabato, il Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Jesi hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 21enne originario del Bangladesh residente a Jesi. Lui, controllato durante la notte a Monsano via Liguria mentre era a bordo di una Fiat Punto, è risultato positivo all’alcol test con un tasso pari a 0,89 g/l. Patente ritirata.

Sempre a Monsano in via Emilia Romagna, i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica anche un 20enne residente a Falconara Marittima che, controllato a bordo di una Fiat Punto, è risultato positivo all’accertamento alcolimetrico con un tasso pari 1,35 g/l. Anche per lui patente ritirata.