Notte di ubriachi al volante, esce da un parcheggio sbandando: denunciata anche la passeggera

Questa notte gli agenti delle Volanti della polizia dorica, hanno effettuato alcuni posti di controllo nelle zone della stazione centrale e del quartiere Archi di Ancona. Muniti di etilometro, i poliziotti hanno controllato una trentina di automobilisti che, dopo la serata passata nelle zone della movida anconetana, stavano tornando a casa.. All’1 in piazza Rosselli, un anconetano di 35 anni è stato fermato dopo che, uscito da un parcheggio adiacente ad un bar, sbandava vistosamente guidando la sua utilitaria. Già recidivo per due volte per lo stesso reato, lui è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito ed è stato denunciato. Multata anche la passeggera che era con lui per lo stato di ubriachezza in cui versava.

Alle 2.30, un altro automobilista anconetano di 55 anni è stato fermato mentre zigzagava pericolosamente guidando il suo suv in via Marconi. nel suo corpo alcol per un tasso di 4 volte il consentito: patente ritirata e sequestro del mezzo. Anche un 23enne di origini campane, alla guida di una moto, è risultato ubriaco ed è stato multato.