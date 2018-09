Ubriachi bivaccano in piazza e arriva la Polizia: 1 di loro trovato con il fumo

Nel tardo pomeriggio dell’altro giorno, gli agenti di Polizia hanno effettuato un lungo controllo alle numerose persone che gravitano in pizza Ugo Bassi ed in particolare alle zone di alcune attività commerciali, dove spesso bivaccano persone in stato d’ebrezza alcolica.

Tra i 22 soggetti identificati, 11 avevano numerosi precedenti di polizia, soprattutto per l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare 4 italiani tra i 28 ed i 37 anni, sono stati accompagnati in Questura per accertamenti e le contestazioni relative allo stato di ebbrezza. Infatti per 2 di loro sono scattati i provvedimenti di allontanamento dal Comune di Ancona con Fogli di Via Obbligatorio. Tra loro anche un 20enne con 1 grammo di hashish. Segnalato come assuntore.