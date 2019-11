Non si ferma all'"Alt" dei carabinieri, non aveva mai conseguito la patente ed era ubriaca

Controlli straordinari dei carabinieri nella provincia di Ancona durante il fine settimana. Proprio in questa occasione i militari hanno fermato una donna che ieri notte viaggiava lungo via Ascoli Piceno a bordo della sua auto. Prima non si è fermata all’alt dei carabinieri e poi, dopo un breve inseguimento, si è anche rifiutata di sottoporsi all’alcoltest quando, per la pattuglia, era visibilmente ubriaca.

Dunque denunciata, ma non solo per quello perché, fatto non da meno, la donna viaggiava a bordo della sua auto senza aver mai conseguito la patente.