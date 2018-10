Mix di cocktails in discoteca, giovane collassa a terra: paura per un 17enne

Stava rientrando a casa in compagnia di alcuni suoi amici quando improvvisamente ha iniziato ad avvertire forti vertigini e vomito. Poi il collasso a terra. Paura venerdì sera davanti alla discoteca Miami di Monsano, dove un ragazzo di 17 anni è stramazzato al suolo dopo aver ingerito un mix di cocktails.

Sul posto i sanitari del 118 e gli operatori della Croce Verde di Jesi che l'hanno subito soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale "Carlo Urbani". Inizialmente si è pensato anche ad un abuso di sostanze stupefacenti, ipotesi però esclusa dagli esami effettuati dai medici. Poco dopo l'hanno raggiunto anche i suoi genitori, di sicuro molto preoccupati per la salute del proprio figlio. Per fortuna però le sue condizioni sono buone.