Ubi Banca, nel primo semestre 2019 erogati finanziamenti per oltre 400 milioni di euro

UBI Banca ha erogato nel primo semestre del 2019 nella regione Marche finanziamenti per 405 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Molto positivi i dati relativi al segmento privati, con 190 milioni di euro (+43,5%) di mutui erogati alle famiglie marchigiane per l’acquisto della casa e per il credito al consumo. Stabili le concessioni creditizie in favore delle imprese, anche a causa di una debole domanda di credito per investimenti, con 215 milioni di euro di nuova finanza, di cui 110 milioni a favore delle imprese fino a 10 milioni di fatturato. Netta la crescita della componente factoring, cioè lo smobilizzo dei crediti commerciali delle aziende, a quota 66,6 milioni (+28%).

Sempre nel primo semestre 2019 UBI Banca ha erogato circa 36,3 milioni di euro di finanziamenti destinati alla ricostruzione post-terremoto, con oltre un terzo delle richieste di contributi da parte delle famiglie e dalle imprese marchigiane veicolate attraverso la rete delle filiali UBI Banca. Lo stock totale dei finanziamenti concessi da UBI Banca nella regione Marche ammonta a 5,5 miliardi di euro. Molto positivi anche i dati sulla raccolta, cioè i risparmi che i marchigiani depositano in UBI Banca, cresciuti a 12,5 miliardi di euro (+1,9%), di cui 7,6 miliardi di raccolta diretta e 4,9 miliardi di raccolta indiretta.

“Nel primo semestre abbiamo continuato ad erogare finanziamenti alle famiglie e alle Pmi marchigiane, con un ritmo più accentuato per la componente retail” ha dichiarato Roberto Gabrielli, responsabile della macro area Marche Abruzzo di UBI Banca. “Insieme alle imprese stiamo lavorando allo sviluppo del credito di filiera, grazie al factoring, e alla crescita del capitale delle nostre aziende con l’aiuto della nostra struttura di investment banking”. UBI Banca, che ha reso noti oggi i risultati consolidati al 30 giugno 2019, è il principale istituto di credito della regione Marche, con una quota di mercato di circa il 28%, 210 filiali sparse su tutto il territorio regionale e circa 500mila clienti, di cui 450 mila privati: un marchigiano su tre è cliente della banca.