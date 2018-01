«Sarai la mia principessa con qualunque abito», la sorpresa tv di Franco Corelli per la sua Martina

«Un matrimonio magico, con un vestito da principessa». E’ quello che sogna Martina Maggioratto il prossimo 28 luglio a fianco del suo Franco Corelli, nipote del celebre e omonimo tenore anconetano. Tra i tanti abiti firmati dalla direttrice creativa del gruppo Nicole Spose Alessandra Rinuado, la scelta è ricaduta su un abito ampio e morbido, con un ricamo floreale color glicine che percorre tutto l'abito mettendo in risalto le forme e slanciando la solouhette. A corredare il tutto il cappellino bianco e l'immancabile strascico: «credo che Franco - prosegue lei - preferisca questo genere di vestito. Lui è un tipo piuttosto romantico».

In onda su Raidue, durante rubrica sui matrimoni all'italiana della trasmissione "Detto Fatto" condotta da Caterina Balivo, la promessa sposa ha ricordato la proposta di matrimonio che Franco le fece durante la notte bianca dello scorso settembre davanti a migliaia di persone al Porto Antico. «Una proposta che fece parlare tutte le Marche» ha commentato la Balivo. La Maggioratto ha risposto alle domande della conduttrice sul suo matrimonio dei sogni e sull’abito che vorrebbe indossare il giorno delle nozze, prima di trovarsi davanti una nuova sorpresa firmata da Franco: un videomessaggio in diretta tv, stavolta non solo davanti agli anconetani ma a tutti gli italiani: «Ciao Amore, volevo farti un’altra sorpresa- ha esordito Franco Corelli- volevo dirti che qualunque abito che sceglierai sarai sicuramente bellissima e sarai la mia principessa. La location da sogno l’abbiamo già scelta, manca solo il principe. Goditi questa giornata, divertiti e pensa a noi. Ti amo». Commossa la reazione di lei dopo l’applauso del pubblico: «Che carino, che sorpresa, non me l’aspettavo!». E così la coppia anconetana è finita sulle reti nazionali Rai, anche grazie all'atelier "La bussola" a Senigallia dove Martina ha scelto il suo abito, quello che indosserà davvero il prossimo luglio. E sono stati proprio i titolari della boutique da sposa in provincia di Ancona a candidare Martina come sposa del 2018 alla redazione della rubrica televisiva.

«Mi sono divertita molto - ha commentato Martina - Mi hanno truccato, pettinato, ho portato la mia amica e testimone Laura Tafani. E' stato come vivere un tutorial in vista del grande del giorno. Ho visto tanti abiti e ho scelto quello che mi ha copito di più per la gonna: ampia in stile principessa per la cerimonia ma con la possibilità di staccarla trasformandola in una gonna sexy per il party serale». E poi la sorpresa: il messaggio di Franco. «Quello proprio non me l'aspettavo, la redazione l'aveva contattato proponendogli di farmi una sorpresa e ci sono riusciti davvero».



