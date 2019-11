Talmente ubriachi che non ricordano l'hotel, due turisti inglesi chiedono aiuto ai carabinieri

ANCONA - Erano talmente ubriachi che non ricordando neanche dove fosse il loro alloggio, hanno pensato bene di suonare in piena notte nella caserma dei carabinieri di via XXV Aprile. Il piantone, quando da poco erano passate le 4 nella notte tra sabato e domenica, ha subito allertato gli operatori della Croce Gialla di Ancona che sono intervenuti per soccorrere i due turisti inglesi, rispettivamente di 55 e 60 anni, che arrivavano da una serata passata a bere e che non ricordavano nulla.

Dopo aver rifiutato il trasporto in ospedale, i militari hanno scoperto in che zona fosse l'alloggio dei due uomini ed hanno chiamato un taxi per trasportarli verso il porto.