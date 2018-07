Vacanzieri a caccia di souvenir del gusto, il turismo nelle piazze anconetane

Dalla Spiaggia di Velluto alle bellezze del Conero vince il gusto nelle preferenze dei turisti. A rivelarlo è l’indagine Coldiretti/Ixè che, divulgata in occasione dell’assegnazione delle “Bandiere del gusto 2018”, parla di più di 4 italiani su 10 (42%) che in vacanza acquistano prodotti agroalimentari del posto. Spese utili come vino, formaggio, olio di oliva, salumi.

“I turisti sono sempre di più alla ricerca della qualità, in termini di viaggio esperenziale e di territori e prodotti enogastronomici vissuti - spiega Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Ancona - La nostra provincia è in grado di offrire tutto questo, sulla scia del valore paesaggistico e dell'imprenditoria rurale che esprimiamo. Per questo motivo stiamo investendo sulla crescita del nostro tessuto agrituristico e dei mercati di Campagna Amica: entrambi strumenti indispensabili per raccontare l'autenticità della nostra provincia e per soddisfare la richiesta di trasparenza, distintività e sostenibilità dei turisti che di anno in anno ci scelgono sempre di più come meta di viaggio”. Situazione confermata dai mercati di Campagna Amica attivi in provincia sulle principali piazze del turismo anconetano. I banchi con la vendita delle eccellenze del territorio a chilometro zero sono presenti a Senigallia (tutti i sabati dalle 8 alle 12.30 ai Portici Ercolani), a Sirolo (tutti i mercoledì dalle 18.30 alle 23.30 in via Giulietti), a Numana (tutti i venerdì dalle 18.30 alle 23.30 in piazzale Cavalluccio) e a Marcelli (tutti i lunedì dalle 18.30 alle 23.30 in piazza Miramare). Il primo e il terzo mercoledì del mese c’è anche l’appuntamento con i sapori a Corinaldo, dalle 8 alle 13, in piazza della Fontana.