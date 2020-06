Turisti in arrivo dopo apertura frontiere, Campagna Amica torna nelle piazze

ANCONA - In attesa dei turisti tra la Spiaggia di Velluto e la Riviera del Conero tornano gli agricoltori a braccia aperte per accogliere gli amanti delle tipicità dal campo alla tavola. Campagna Amica conferma le migliori piazze del turismo di Senigallia, Numana e Sirolo e allunga di un mese la sua presenza nel centro del capoluogo dorico. Con ordine. Intanto l’apertura delle frontiere all’interno dell’Unione Europea ha fatto scattare il via per circa 397mila stranieri che lo scorso anno hanno soggiornato nella nostra regione. Per la maggior parte sono tedeschi. E uno su tre sceglie come meta proprio la provincia di Ancona dove non manca di acquistare souvenir del gusto come vino, olio extravergine di oliva, formaggi e salumi da portare a casa ma anche frutta e verdura per il consumo giornaliero durante la permanenza. Tutti prodotti che i consumatori potranno trovare

ad Ancona

sabato 20, piazza Cavour dalle 8 alle 13

sabato 27, piazza Cavour dalle 8 alle 13

domenica 28, via Castelfidardo dalle 9 alle 13

a Senigallia

ogni sabato, Portici Ercolani dalle 8 alle 13

a Numana

piazza Miramare (Marcelli) dal 22 giugno tutti i lunedì fino a metà settembre dalle 18.30 alle 23.30

piazzale Cavalluccio, dal 26 giugno tutti i venerdì fino a metà settembre dalle 18.30 alle 23.30

a Sirolo

via Giulietti (area di fronte all’asilo) dal 1 luglio a metà settembre, ogni mercoledì e domenica dalle 19 alle 23