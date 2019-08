Scivola sul Passo del Lupo, paura per una turista alle Due Sorelle

Stava scendendo il Passo del Lupo per raggiungere la splendida spiaggia delle Due Sorelle quando è scivolata rovinando pesantemente a terra. E' successo questa mattina. Un sentiero che il Comune ha chiuso, vietando l'accesso a turisti e bagnanti, ma che viene percorso nel periodo estivo da tantissime persone.

La donna è stata portata in spiaggia e poi soccorsa con l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona. Le sue condizioni per fortuna non sembrerebbero gravi.