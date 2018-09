Il turista gira con il coltello in tasca, denunciato dai carabinieri

In vacanza nella Riviera del Conero passeggiava per Sirolo con un coltello serramanico lungo 17 centimetri. Lo stesso che gli è stato trovato dai carabinieri in tasca durante un normale controllo.

Un turista svedese di 28 anni è stato denunciato così dai militari della stazione di Camerano che ieri sera si trovavano in zona per servizio. Il coltello è stato sequestrato.