Sunday Times: «Dimenticate la Toscana ed andate nelle Marche, la regione segreta d'Italia»

Altro giro, altro prestigioso riconoscimento per la nostra Regione. Il Sunday Times ha rivolto un invito a tutti i turisti invitandoli a visitare la nostra Regione: «Dimenticate la Toscana, scoprite le colline delle Marche, la regione segreta d'Italia». Nell'articolo, apparso nelle scorse ore sul sito ufficiale del quotidiano britannico, le foto delle bellezze che si possono trovare nel nostro territorio: le spiagge di Portonovo e di Fiorenzola di Focara, la storica Urbino fino alle meraviglie dei paesaggi disegnati dai Monti Sibillini.

Non solo. Il giornale propone anche una serie di tappe, a seconda dei gusti: la buona cucina, con i ristoranti stellati di Mauro Uliassi e Moreno Cedroni, il paesaggio, l'arte, descrivendo la storia di luoghi come Recanati e la stessa Urbino. Menzione anche per l'unicità delle Grotte di Frasassi, autentica perla delle Marche. La Regione ha commentato soddisfatta il reportage del Sunday Times, affermando di essere orgogliosa di quanto scritto dalla giornalista Aimaro Ogden.