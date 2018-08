40 anni di amore incondizionato per Senigallia, premiata la signora Samantha

SENIGALLIA - 40 anni di amore incondizionato per Senigallia. Questo il sentimento che ha manifestato in tutti questi anni la signora Samantha Raimondi di Rozzano, fedele ospite della spiaggia di velluto. Per ricompensare tanto attaccamento alla città il Sindaco Maurizio Mangialardi ha voluto premiarla insieme alla sua famiglia in un'affettuosa cerimonia svoltasi nella Residenza Municipale. Oltre alla signora Samantha il riconoscimento è andato al marito Fabio Croci, e alle due figlie Moira e Margot.