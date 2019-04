Pasqua e il super ponte, dati confortanti per il turismo

ANCONA – In un momento complesso per l’economia del nostro Paese il direttore Confcommercio Marche e segretario generale Federalberghi Marche prof.Massimiliano Polacco si concentra sui segnali positivi del comparto turistico in vista delle vacanze pasquali che aprono a tutti gli effetti la stagione estiva. E non sono solo sensazioni perché a dare una concretezza alle tendenze, c’è un’indagine nazionale, realizzata da ACS Marketing Solutions, relativa al movimento turistico degli italiani in occasione delle prossime festività.

«Per la Pasqua 2019 – continua Polacco –, si muoveranno più di 21 milioni di italiani. Per la ricorrenza pasquale, si registra una crescita di quasi il 13% rispetto allo scorso anno e nell’intera sequenza dei ponti, il trend appare positivo». Si tratta di una coincidenza fortunata dunque che ha consentito a molti di programmare un viaggio più lungo. La stagione in corso spinge i viaggiatori interni soprattutto nelle città d’arte (31,1%), al mare (27,6%) e in montagna (14,9%). L’87% delle persone intervistate nell’indagine resterà in Italia, un dato certamente positivo. Con queste premesse, anche nelle Marche, abbiamo speranza che un meteo favorevole, abbinato a importanti eventi culturali, sportivi e al richiamo delle consolidate mete balneari e delle eccellenze paesaggistiche, si possa registrare per Pasqua, e i successivi ponti, un positivo avvio di stagione. La nostra regione sta avendo anche importanti riscontri promozionali ed hanno avuto un grandissimo successo anche i passaggi televisivi avuti, ad esempio, grazie alla trasmissione televisiva di Alberto Angela che ha evidenziato la bellezza di alcuni luoghi delle Marche: «Il Turismo marchigiano e la percezione delle Marche quale meta di vacanza stanno crescendo – conclude il direttore –. Per questo dobbiamo continuare a puntare sul comparto che sta diventando un motore economico sempre più importante per il nostro territorio».