Pasqua e Ponti, boom di presenze turistiche in città

JESI - Pasqua ed i ponti trainano le presenze turistiche in città, fornendo indicazioni che sono di buon auspicio anche per l’imminente stagione estiva. Oltre il 50% di contatti in più si è infatti registrato all’Ufficio Turismo di Piazza della Repubblica e numeri significativi vengono da tutti i musei cittadini. Palazzo Pianetti ha chiuso il mese di aprile con 1600 visitatori. Preferito nella stragrande maggioranza dei casi il biglietto unico che permette di vistare tutte e tre le sezioni museali presenti nel Palazzo: Archeologico, Piancoteca e Galleria d’Arte Contemporanea. Il 15% dei presenti ha inoltre richiesto di usufruire dell’App Apri Palazzo Pianetti, il nuovo strumento di visita attraverso tablet che rende accessibile a tutti - anche a persone con disabilità visive e auditive - le collezioni presenti e l’edificio.

Oltre duemila le presenze a Palazzo Bisaccioni di Piazza Colocci dove è in corso la mostra ad ingresso gratuito di Tina Modotti, fotografa e rivoluzionaria, dando la possibilità ai visitatori di apprezzare anche l’esposizione di opere d’arte presenti. Particolarmente significative le presenze a Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio con punte di 200 visitatori giornalieri. Bene anche il Museo Federico II che chiude aprile con oltre 800 visitatori, in larga parte concentrati tra Pasqua e ponti successivi. Positive, infine, le indicazioni provenienti dal Museo Diocesano.