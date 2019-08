Escursioni, buon cibo e mare: ad agosto previsti oltre 2,5 milioni di turisti

Un inizio di stagione altalenante, complice anche il maltempo, ed una forte ripresa nel cuore dell’estate. E’ l’andamento del stagione turistica 2019 ormai entrata nel vivo da parecchi giorni e giunta a quasi alla metà di agosto con riscontri positivi come spiega il direttore Confcommercio Imprese per l’Italia Marche e Segretario Generale Federalberghi Marche: “La stagione 2019 non ha avuto un andamento costante – spiega il prof.Massimiliano Polacco –. Il mese di maggio è stato caratterizzato da tempo instabile e questo ha creato molte incertezze con effetti negativi anche su giugno rafforzando la tendenza, già consolidata, della prenotazione all’ultimo minuto per la verifica del meteo. Nonostante queste difficoltà ci aspettiamo un buon mese di agosto che rispecchi gli ottimi riscontri degli anni passati.

Secondo il Centro studi Confcommercio Federalberghi nel mese di agosto la regione Marche avrà presenze, tra turisti italiani e stranieri, per circa 2,5 milioni. Federalberghi Nazionale stima infatti nelle strutture ricettive marchigiane, oltre 300.000 presenze di stranieri e quasi 2.200.000 presenze di italiani. Il Direttore Confcommercio Marche analizza anche l’andamento sulle spiagge “che non è stato molto positivo a causa del meteo nei mesi di maggio, e luglio, con l’andamento in flessione rispetto allo scorso anno mentre a giugno, secondo un sondaggio condotto su imprese aderenti al SIB il Sindacato Italiano Balneari, c’è stata nelle Marche una crescita del 15% rispetto al 2018. Ad agosto ci attendiamo numeri con il segno più come per gli altri settori turistici. Sulle spiagge si stanno confermando le abitudini degli ultimi anni con week end da tutto esaurito e con alcune difficoltà durante la settimana”. Analizzate poi dai Centri Studi che fanno riferimento a Confcommercio alcune tendenze dell’estate 2019.

Molti italiani, secondo un’indagine che riguarda tutti i tipi di vacanza realizzata da Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto ACS Marketing Solutions, si dedicheranno a passeggiate (52,2%), escursioni e gite per conoscere il territorio (48%), ad attività legate alla località in cui soggiornano, quali eventi enogastronomici (35,3%), visita al patrimonio artistico (28,6%: monumenti, siti di interesse archeologico, musei e/o mostre) ed eventi tradizionali e folkloristici (21,8%) e sportivi (5,2%). Molta attenzione anche per spettacoli musicali (21,8%), attività sportive (18,2%), terme e centri di benessere (6%) e altri divertimenti in generale (33,8%). Secondo Fipe-Confcommercio per gli italiani è il cibo la prima voce nel budget del turista (6,5 miliardi la spesa per il cibo da parte degli italiani) e il fenomeno dell’estate è il food sharing ovvero la condivisione sui Social di foto di piatti e pietanze, da quelli degli chef a quelli casalinghi