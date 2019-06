Le Grotte di Frasassi approdano su Sky, in tv il fascino del paesaggio ipogeo

Le Grotte di Frasassi tornano in tv. Domenica 16 giugno su “Dove”, canale 413 di Sky, andrà in onda alle 19,20 la puntata di “Una gita fuori porta” condotta dal presentatore David Romano. Un viaggio tra le peculiarità del territorio: Tempio del Valadier, Grotte di Frasassi, l'antico borgo di Genga e Fabriano. Fondamentale il supporto logistico del Consorzio Frasassi per la registrazione del programma televisivo riguardante le Grotte. Il fascino surreale del paesaggio ipogeo conquista nuove telecamere. Dopo il successo riscosso dalla puntata di “Meraviglie” di Alberto Angela e dal servizio recentemente trasmesso su Rai1 a “La vita in diretta”, ora è Sky che arriva ad occuparsi delle bellezze sotterranee delle Grotte di Frasassi.

Il conduttore David Romano ha compiuto un viaggio attraverso la Gola di Frasassi, mettendo in evidenza le suggestioni suscitate da monumenti unici nel loro genere, come il Tempio del Valadier ad esempio, luogo di culto religioso interamente ricavato dalla roccia, e la magia di un borgo antico, quello di Genga, che ha dato i natali a Papa Leone XII e ne ospita un museo dedicato. Ma la perla di Frasassi è sicuramente rappresentata dalle Grotte, destinazione turistica che ogni anno richiama tra le 250mila e le 300mila presenze da tutto il mondo. In questo ambiente le telecamere di “Una gita fuori porta” hanno svolto la parte sostanziale del servizio che andrà in onda domenica. Per tutto il racconto all'interno delle Grotte di Frasassi, David Romano è stato accompagnato dal Vicepresidente Riccardo Strano, delegato dal Consorzio Frasassi. Dalla Sala Abisso Ancona alla Sala 200, fino alla stanza più fotografata, la Sala delle Candeline, e la conclusione della visita nella Sala dell'Infinito. La troupe televisiva ha catturato gli scorci più emozionanti e ha assemblato uno speciale che si snoderà in perfetto equilibrio tra immagini e racconti.