Al Cambi Serrani il nuovo corso dedicato al Turismo e all’Organizzazione degli Eventi

Da sempre l’Istituto di Istruzione Superiore Cambi Serrani rappresenta un campus formativo d’eccellenza dove è possibile valorizzare al massimo il talento degli studenti. Per tale motivo il prossimo anno scolastico l’I.T.E. ha deciso di ampliare ed arricchire la propria offerta formativa proponendo il nuovo corso di “Manager delle Imprese Turistiche / Organizzatore di Eventi”.

Il corso, che partirà a settembre 2019, preparerà figure professionali con competenze finalizzate alla gestione delle imprese del comparto turistico e alla progettazione di offerte anche personalizzate, oltre che all’organizzazione di eventi, per rispondere alle più recenti evoluzioni della richiesta del settore del Turismo.

Le competenze acquisite, attraverso lo studio di discipline economico-giuridiche, non si limiteranno al management di aziende pubbliche o private, ma permetteranno anche di occuparsi di progettazione, organizzazione e commercializzazione dei prodotti turistici, in particolare di viaggi “su misura”, ottimizzando le risorse e cercando di realizzare l’itinerario perfetto, partendo dalle esigenze del cliente, come un vero e proprio travel designer. Inoltre, la figura professionale sarà in grado di organizzare eventi, rilevando i bisogni dei committenti in termini di risultati attesi, risorse economiche, materiali e umane a disposizione, contenuti proposti, tempi. Si occuperà anche di allestimento degli spazi, attivazione delle convenzioni e dei contratti con i consulenti e il personale impiegato, realizzazione di attività di comunicazione e marketing, e gestione di campagne promozionali utilizzando tutti i canali disponibili per raggiungere il target prescelto.

Il corso “Manager delle Imprese Turistiche / Organizzatore di Eventi” va ad ampliare la già ricca proposta formativa del Cambi Serrani, affiancandosi ai corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali, Web Marketing e il nuovo Indirizzo Linguistico presenti al Serrani, e Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento, Liceo Scientifico English Plus (che prevede, in tutto il quinquennio, un’ora addizionale con docenti di madrelingua inglese), Liceo Scientifico Scienze Applicate e Liceo Sportivo presenti al Cambi, per un cammino formativo che si adatta alle diverse attitudini dei ragazzi, fornendo gli strumenti al fine di accedere alle sfide della società contemporanea, sempre più complessa, tecnologica ed internazionale.

“Il nuovo corso Manager delle Imprese Turistiche / Organizzatore di Eventi - ha dichiarato il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione superiore L. Cambi D. Serrani Prof.ssa Stefania Signorini - risponde alle più recenti richieste del settore del turismo, sotto tutti i punti di vista, prevedendo la prosecuzione attraverso gli studi universitari o allo stesso tempo l’inserimento immediato nel mondo del lavoro. Gli sbocchi professionali possono essere numerosi. Tra i tanti: tour operator, società di navigazione per crociere, compagnie aeree nazionali ed estere, agenzie viaggi e turismo, società di organizzazione di eventi, enti pubblici o privati che si occupano della promozione del settore turistico, ecc.”.