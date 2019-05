La Riviera del Conero tra i luoghi più amati d'Italia, lo dice PaesiOnLine

Il 2019 ci ha regalato una primavera piovosa, con temperature che fano pensare più all’arrivo dell’autunno, che dell’estate, anche se i meteorologi prevedono che i prossimi mesi saranno molto caldi, addirittura tropicali, con qualche break temporalesco. Il clima incerto non ha, comunque, scoraggiato i milioni di italiani dal programmare le proprie vacanze, anche se ne ha influenzato la scelta in merito alla destinazione. Secondo l’indagine svolta da PaesiOnLine.it, portale del gruppo Valica, leader nel settore del turismo, che ha esaminato i post degli utenti iscritti alla sua fan page Facebook, che hanno ormai superato il milione, circa il 67,5% dei vacanzieri online resterà in Italia.

Per molte persone, estate continua ad essere sinonimo di mare, ma, date le previsioni incerte, sempre più turisti scelgono di abbinare alle giornate da trascorrere stesi al sole in spiaggia, anche gite culturali, escursioni naturalistiche o degustazioni enogastronomiche. Le mete privilegiate, che sembrano avere un’offerta turistica variegata oltre a vantare acque cristalline sono: Castiglione della Pescaia, nella parte settentrionale della Maremma, in Toscana, che offre un ricco calendario di eventi musicali ed enogastronomici nei mesi estivi; la Riviera del Conero, nelle Marche, immersa nel grande Parco Nazionale, dove riscoprire la bellezza del contatto con la natura, spesso quasi selvaggia; l’Isola di Capo Rizzuto, in Calabria, che, a dispetto del nome, non è un’isola ma un promontorio circondato da un mare cristallino, che conserva ancora oggi monumenti di epoca medievale; e, infine, l’immancabile e amatissima Sicilia, con l’Isola di Filicudi, nell’arcipelago delle Eolie, con grotte e insenature, ma anche testimonianze delle antiche dominazioni greche.