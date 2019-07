Weekend caldo al porto di Ancona, in arrivo quasi 27mila turisti

Un nuovo caldo week-end al porto di Ancona. Da domani, venerdì 19 luglio, a domenica 21 luglio saranno circa 26.600 i passeggeri complessivi di navi traghetto e della crociera Msc Sinfonia che transiteranno nel porto di Ancona. Persone che andranno anche alla scoperta della città, per conoscerla e fruire dei servizi offerti dai pubblici esercizi del centro storico.

I passeggeri dei traghetti saranno quasi 24.000, con 14 navi in partenza. Le persone in imbarco e sbarco sulla direttrice greca saranno circa 15.800 con sette traghetti in partenza. Sulla linea per la Croazia saranno 5.700 i passeggeri, con cinque traghetti in partenza. Le persone in imbarco e sbarco per l’Albania saranno circa 2.500, con due traghetti in partenza. I passeggeri di Msc Crociere, nel terzo fine settimana di luglio, saranno oltre 2.600 fra crocieristi e personale dell’equipaggio. La nave Msc Sinfonia, come ogni venerdì fino al 22 novembre, attraccherà al terminal crociere. Alla decima toccata del 2019 nel porto di Ancona, la crociera arriverà alle 10 da Dubrovnik, in Croazia, e ripartirà alle 18 per Venezia. La compagnia di navigazione ha aumentato a 28 le toccate per quest’anno rispetto alle 20 del 2018, su un numero complessivo di 47 approdi crocieristici del 2019 della stagione coordinata dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. Per i crocieristi, sono disponibili i servizi di “Welcome to Ancona”, il progetto di accoglienza coordinato dalla Camera di Commercio delle Marche, capofila di un gruppo di soggetti privati e pubblici fra cui Comune di Ancona, Regione Marche e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.

Per tutti i passeggeri in attesa di imbarco sono a disposizione, oltre alle sale della biglietteria, il terminal crociere, dotato di aria condizionata, e la sala climatizzata della vecchia biglietteria, al piano terra della sede dell'Autorità di sistema portuale. In banchina, il personale di servizio della Dps–Dorica port services si occupa dei servizi di assistenza ai passeggeri e dell’indirizzamento del traffico. Gratuito per tutti i passeggeri il servizio wi-fi.