Ancona mostra il suo fascino, giornalisti della stampa nazionale di settore in visita al capoluogo

Focus su Ancona ieri e oggi grazie al tour dei giornalisti delle maggiori testate nazionali dedicate al Turismo. Inviati di Dove (magazine del Corriere della Sera), Repubblica, Bell'Italia e Italia Turismo News hanno potuto apprezzare in queste due giornate le bellezze paesaggistiche, l'enogastronomia e i ritrovati spazi culturali della città. Ad accoglierli il sindaco Valeria Mancinelli e l'albergatore e noto produttore vinicolo Michele Bernetti, organizzatore del tour, che ha messo a disposizione dei giornalisti il prestigioso Hotel Palace con l'enoteca Wine Not, di cui è titolare.

Il tour, svolto con la collaborazione dell'Unità operativa Turismo del Comune, è cominciato ieri, 11 aprile, con una lunga passeggiata da via della Loggia fino a Palazzo degli Anziani, passando per Piazza del Senato fino alla cattedrale Duomo di San Ciriaco raggiunta attraverso lo scalone Nappi. La suggestiva panoramica che si può ammirare dal parapetto del Colle Guasco ha letteralmente incantato i giornalisti. La camminata è poi proseguita fino all'anfiteatro romano, dove si è potuto mostrare alla stampa specializzata anche il marciaronda, ovvero il camminamento che affaccia sulla falesia aprendosi scenograficamente alla vista del mare. Dopo l'immancabile visita al porto antico, la prima tappa del tour si è conclusa alla Pinacoteca civica “F.Podesti”, contenitore culturale tra i più importanti del capoluogo e da poco restituito alla città, rinnovato e potenziato dal punto di vista dell'attrattiva turistica. Il rientro infine in hotel dove il padrone di casa, Michele Bernetti, ha condotto i giornalisti in una degustazione delle peculiarità gastronomiche del territorio, affiancando alle portate le prestigiose etichette della cantina di proprietà: Umani Ronchi.

Nella giornata di oggi è stata l'Amministrazione comunale a fare da cicerone, accompagnando la stampa lungo la promenade “da mare a mare”. Incontro in mattinata alla Mole Vanvitelliana, dove l'assessore a Cultura e Turismo Paolo Marasca ha condotto i giornalisti in una visita al Museo Omero e in alcuni spazi interni della Mole, sottolineando quanto sia, negli ultimi anni, diventata un vero e proprio polmone culturale legato all'arte contemporanea. Lasciato il Lazzaretto il tour si è spostato nell'area della Pineta e quindi alla spiaggia del Passetto: le caratteristiche grotte e la spiaggia Valentino. La particolarità di questi antri scavati nella roccia, arredati come fossero piccole abitazioni, ha solleticato la curiosità dei giornalisti che si sono soffermati nella visita di alcune grotte trovate aperte per ordinaria manutenzione. Infine la visita al vigneto del produttore Bernetti e il pranzo con degustazione «Questa città esprime finalmente una continuità di progetti che evidenziano ulteriormente la vocazione turistica che possiede – ha affermato il sindaco Valeria Mancinelli – i rinnovati contenitori culturali, quelli appena inaugurati e quelli in dirittura di arrivo testimoniano un lavoro che punta ad arrivare lontano. E poi la valorizzazione delle strutture e dei servizi al cittadino: penso all'ascensore del Passetto, restaurato e restituito alla città un anno fa, ma anche alle ristrutturazioni in arrivo come ad esempio il Mercato delle Erbe. Insomma, Ancona è tornata a brillare. Ed è solo una prima parte del progetto di città che questa amministrazione ha già messo in cantiere».

«Per me è un onore, da operatore, prendere parte a questo tour per la stampa specializzata – ha sottolineato l'imprenditore Michele Bernetti – ma ancor più credo nel potenziale turistico che può esprimere la nostra città, tanto che convintamente ho investito sul territorio e nel settore della ricettività. Perchè Ancona merita un'offerta di qualità».

Dunque un percorso che ha unito le peculiarità paesaggistiche e culturali della città all'enogastronomia tipica del territorio. Tutti tasselli di un puzzle articolato che hanno donato maggiore appeal al capoluogo delle Marche, grazie anche ad una visione ampia e strategica che l'Amministrazione ha messo in atto sotto il profilo dell'offerta e dell'accoglienza.